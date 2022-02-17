Прекъсване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 9 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 8

Днес 17.02 /четвъртък/ поради авария на ул. Горска ще бъде прекъснато водоподаването в кв. Речица от 09.00ч. до 12.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.