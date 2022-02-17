Прекъсване на водоподаването в част от кв. Даме Груев

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 15

Днес 17.02 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в южната част на кв. Даме Груев от 09.00ч до 13.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.