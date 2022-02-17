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ПОКЛОН ПРЕД ДЕЛОТО НА АПОСТОЛА!

17 февруари 2022 21:04, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 27 минути, брой четения: 2
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Учениците от 2"а" и 2"б" клас почетоха паметта и делото на Апостола на свободата. Изработиха проекти, постери и рисуваха неговия портрет. С чувство на гордост и преклонение към подвига му рецитираха стихотворения и пяха песни. Със своите инициативи учениците показаха, че образът му, като пример за всички нас е съхранен и предаден през вековете!

 

http://youtu.be/ZUnj6UdNySw

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