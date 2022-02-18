ЛЪВСКИ СКОК

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

В навечерието на 149-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски с учениците от 3. ,,А" и 3. ,,Б" клас се проведе традиционното състезание ,, Лъвски скок". След оспорвана надпревара бяха излъчени победители.

След състезанието третокласниците с гордост и преклонение рецитираха стихотворения и пяха песни, възхваляващи делото на великия българин.

Поклон, Апостоле!

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