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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.02.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
6 4.1.2022 28.2.2022 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
9 4.1.2022 28.2.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
34 12.1.2022 28.2.2022 5 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше ОФИС ПАКЕТ
35 12.1.2022 28.2.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше ОФИС ПАКЕТ
46 13.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ Сливен средно
47 13.1.2022 18.2.2022 1 ТЕХНИК СОТ Сливен средно
51 14.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно
60 17.1.2022 18.2.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно
61 17.1.2022 18.2.2022 2 ТЕХНИК Сливен средно
71 20.1.2022 28.2.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
72 20.1.2022 28.2.2022 5 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно
77 21.1.2022 18.2.2022 1 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно
87 24.1.2022 28.2.2022 5 ПРЕДАЧ Сливен средно
88 24.1.2022 28.2.2022 5 ТЪКАЧ Сливен средно
89 24.1.2022 28.2.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен средно
90 24.1.2022 28.2.2022 3 ЛАБОРАНТ Сливен средно
91 24.1.2022 28.2.2022 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно
92 24.1.2022 28.2.2022 1 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР Сливен средно
96 25.1.2022 28.2.2022 3 ФРЕЗИСТ Сливен средно
97 25.1.2022 28.2.2022 3 ШЛОСЕР Сливен средно
98 25.1.2022 28.2.2022 3 СТРУГАР Сливен средно
104 26.1.2022 28.2.2022 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно
105 26.1.2022 28.2.2022 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно
109 28.1.2022 28.2.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР БЕЛЕНЕ НА ЗЪРНО Сливен средно
112 1.2.2022 4.3.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно
113 1.2.2022 4.3.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
116 1.2.2022 1.3.2022 2 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно
124 2.2.2022 18.2.2022 1 ИНЖЕНЕР ПРОЕКТАНТ Сливен висше английски език ОФИС ПАКЕТ
128 2.2.2022 10.3.2022 1 ТЕХНОЛОГ Сливен висше Auto CAD
129 2.2.2022 7.3.2022 3 ЛЕКАР-РЕХАБИЛИТАЦИЯ Поморие висше
130 2.2.2022 10.3.2022 2 ИНЖЕНЕРЕН КОНСТРУКТОР Сливен висше
131 2.2.2022 10.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
132 2.2.2022 10.3.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно
140 2.2.2022 7.3.2022 2 НАСТРОЙЧИК ММ С ЦПУ Сливен средно
141 2.2.2022 7.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
142 2.2.2022 7.3.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно
143 4.2.2022 10.3.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно
145 4.2.2022 10.3.2022 2 МАШИНИСТ БУЛДОЗЕР Сливен средно
146 7.2.2022 7.3.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Сливен средно
147 7.2.2022 7.3.2022 4 МОНТАЖНИК ДОГРАМА Сливен средно
149 7.2.2022 28.2.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно
157 8.2.2022 28.2.2022 4 ШЛОСЕР Сливен средно
159 8.2.2022 11.3.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше
160 8.2.2022 11.3.2022 3 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Сливен средно
161 8.2.2022 25.2.2022 1 ОРГАНИЗАТОР Сливен висше
167 9.2.2022 28.2.2022 3 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно
168 9.2.2022 28.2.2022 1 СЕРВИТЬОР Сливен средно
165 9.2.2022 11.3.2022 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно
167 9.2.2022 11.3.2022 2 БОРГВЕРГИСТ Сливен средно
169 9.2.2022 11.3.2022 2 ОПЕРАТОР ХОБЕЛМАШИНА Сливен средно
172 10.2.2022 11.3.2022 2 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР Сливен средно
173 10.2.2022 11.3.2022 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно
174 10.2.2022 11.3.2022 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше английски език счетоводни продукти
185 14.2.2022 14.3.2022 2 ДЕЗИНФЕКТОР Сливен средно
187 15.2.2022 18.3.2022 5 РАБОТНИК ИЗШИВАНЕ Сливен средно
188 15.2.2022 18.3.2022 5 ПОМОЩНИК ТЪКАЧ Сливен средно
189 15.2.2022 18.3.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно/основно
195 16.2.2022 10.3.2022 3 ГОТВАЧ Сливен средно
196 16.2.2022 18.3.2022 3 ЗАВАРЧИК Сливен средно
200 17.2.2022 18.3.2022 2 ЕЛПЕЩАР Сливен средно
201 17.2.2022 18.3.2022 2 ПОЧИСТВАЧ ОТЛИВКИ Сливен средно
202 17.2.2022 23.2.2022 1 СПЕЦИАЛИСТ ОБУЧЕНИЕ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Сливен висше английски език софтуерни приложения
203 17.2.2022 18.3.2022 4 БОЯДЖИЯ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно
204 17.2.2022 18.3.2022 4 ШЛОСЕР Сливен сред