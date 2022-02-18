ПОКЛОН ПРЕД ТЕБ, АПОСТОЛЕ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 17 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 10

Учениците от 1. клас отбелязаха годишнината от гибелта на Апостола!

Преклониха се пред неговия подвиг и обещаха да бъдат достойни последователи на делата му.

Поклон и вечна памет!

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