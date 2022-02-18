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ПОКЛОН ПРЕД ТЕБ, АПОСТОЛЕ!

18 февруари 2022 16:03, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 17 минути, брой четения: 10
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Учениците от 1. клас отбелязаха годишнината от гибелта на Апостола!

Преклониха се пред неговия подвиг и обещаха да бъдат достойни последователи на делата му.

Поклон и вечна памет!

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