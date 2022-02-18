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ПОЧИТ ПРЕД БЪЛГАРИНА С МЕЧТА ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА

18 февруари 2022 16:41, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 45 минути, брой четения: 28
18.02.

18 февруари 2022 година – 149 години от гибелта на Васил Левски. Ученици от клуб „Памет“ и от IXб клас в Хуманитарната гимназия „Дамян Дамянов“, поднесоха цветя на почит пред паметника на героя и сведоха глави пред подвига, себеотрицанието и саможертвата на един от най-великите синове на Родината.

Поклон пред теб и делото ти, Апостоле!

Снимки

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