СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.02.2022

Бюро по труда-Сливен преди 45 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 37

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

6 4.1.2022 28.2.2022 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

9 4.1.2022 28.2.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

34 12.1.2022 28.2.2022 5 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше ОФИС ПАКЕТ

35 12.1.2022 28.2.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше ОФИС ПАКЕТ

71 20.1.2022 28.2.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

72 20.1.2022 28.2.2022 5 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно

87 24.1.2022 28.2.2022 5 ПРЕДАЧ Сливен средно

88 24.1.2022 28.2.2022 5 ТЪКАЧ Сливен средно

89 24.1.2022 28.2.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен средно

90 24.1.2022 28.2.2022 3 ЛАБОРАНТ Сливен средно

91 24.1.2022 28.2.2022 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно

92 24.1.2022 28.2.2022 1 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР Сливен средно

96 25.1.2022 28.2.2022 3 ФРЕЗИСТ Сливен средно

97 25.1.2022 28.2.2022 3 ШЛОСЕР Сливен средно

98 25.1.2022 28.2.2022 3 СТРУГАР Сливен средно

104 26.1.2022 28.2.2022 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно

105 26.1.2022 28.2.2022 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно

109 28.1.2022 28.2.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР БЕЛЕНЕ НА ЗЪРНО Сливен средно

112 1.2.2022 4.3.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно

113 1.2.2022 4.3.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

116 1.2.2022 1.3.2022 2 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно

128 2.2.2022 10.3.2022 1 ТЕХНОЛОГ Сливен висше Auto CAD

129 2.2.2022 7.3.2022 3 ЛЕКАР-РЕХАБИЛИТАЦИЯ Поморие висше

130 2.2.2022 10.3.2022 2 ИНЖЕНЕРЕН КОНСТРУКТОР Сливен висше

131 2.2.2022 10.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

132 2.2.2022 10.3.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно

140 2.2.2022 7.3.2022 2 НАСТРОЙЧИК ММ С ЦПУ Сливен средно

141 2.2.2022 7.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

142 2.2.2022 7.3.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно

143 4.2.2022 10.3.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно

145 4.2.2022 10.3.2022 2 МАШИНИСТ БУЛДОЗЕР Сливен средно

146 7.2.2022 7.3.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Сливен средно

147 7.2.2022 7.3.2022 4 МОНТАЖНИК ДОГРАМА Сливен средно

149 7.2.2022 28.2.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно

157 8.2.2022 28.2.2022 4 ШЛОСЕР Сливен средно

159 8.2.2022 11.3.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше

160 8.2.2022 11.3.2022 3 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Сливен средно

161 8.2.2022 25.2.2022 1 ОРГАНИЗАТОР Сливен висше

167 9.2.2022 28.2.2022 3 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно

168 9.2.2022 28.2.2022 1 СЕРВИТЬОР Сливен средно

165 9.2.2022 11.3.2022 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно

167 9.2.2022 11.3.2022 2 БОРГВЕРГИСТ Сливен средно

169 9.2.2022 11.3.2022 2 ОПЕРАТОР ХОБЕЛМАШИНА Сливен средно

172 10.2.2022 11.3.2022 2 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР Сливен средно

173 10.2.2022 11.3.2022 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно

174 10.2.2022 11.3.2022 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше английски език счетоводни продукти

185 14.2.2022 14.3.2022 2 ДЕЗИНФЕКТОР Сливен средно

187 15.2.2022 18.3.2022 5 РАБОТНИК ИЗШИВАНЕ Сливен средно

188 15.2.2022 18.3.2022 5 ПОМОЩНИК ТЪКАЧ Сливен средно

189 15.2.2022 18.3.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно/основно

195 16.2.2022 10.3.2022 3 ГОТВАЧ Сливен средно

196 16.2.2022 18.3.2022 3 ЗАВАРЧИК Сливен средно

200 17.2.2022 18.3.2022 2 ЕЛПЕЩАР Сливен средно

201 17.2.2022 18.3.2022 2 ПОЧИСТВАЧ ОТЛИВКИ Сливен средно

202 17.2.2022 23.2.2022 1 СПЕЦИАЛИСТ ОБУЧЕНИЕ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Сливен висше английски език софтуерни приложения

203 17.2.2022 18.3.2022 4 БОЯДЖИЯ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно

204 17.2.2022 18.3.2022 4 ШЛОСЕР Сливен средно

205 18.2.2022 18.3.2022 3 АВТОМОНТЬОР Сливен средно

206 18.2.2022 24.2.2022 1 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ с.Сотиря средно