Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 65 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 65

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 21.02.2022г. до 16:00 ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. "Александър Стамболийски" и ул."Нео̀фит Бо̀звели"и Площад Васил Левски.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.