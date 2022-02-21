Прекъсване на водоподаването на с.Младово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт е прекъснато водоподаванетоутре днес /понеделник/ 21.02.2022г. до 16:00ч. на с. Младово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.