Прекъсване водоподаването на с.Бяла

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт днес /четвъртък/ 03.03.2022г. от 10:00ч до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на село Бяла .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.