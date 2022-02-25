Прекъсване на водоподаването в част от град Сливен в събота - 26.02.2022 г.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 63

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонтни работи на 26.02.2022 г. - събота, от 08.00 ч. до 16.30 часа, ще бъде прекъснато вододоподаването в южната част от бул.Стефан Караджа, Банско шосе и Самуиловско шосе.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.