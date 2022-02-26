Прекъсвасне водоподаването на част от кв."Българка"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 26.02.2022г.(събота) от 08.30ч. до 14.00 ч. е прекъснато водоподаването на част от кв.''Българка''– южната част.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.