Прекъсване водоподаването на част от кв."Руски" утре 27.02.22г. (неделя)

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт утре 27.02.2022г.(неделя) от 08.30ч. до 14.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв.''Руски''– северната част.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.