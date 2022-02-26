Прекъсване водоподаването на кв."Комлука" утре 27.02.22г. (неделя)

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 10

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонтни дейности по воден чикъл на 26.02.2022 г.(неделя) от 08.00 ч. до 17.00 часа, ще бъде прекъснато вододоподаването на кв."Комлука".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.