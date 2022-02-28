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Заповед

28 февруари 2022 08:39, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 50

За провеждане на учебните занятия в ПГ по механотехника Сливен. Със заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

Файлове

Заповед [875KB]

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