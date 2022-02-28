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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 28.02.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
6 4.1.2022 28.2.2022 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
9 4.1.2022 28.2.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
34 12.1.2022 28.2.2022 5 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше ОФИС ПАКЕТ
35 12.1.2022 28.2.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше ОФИС ПАКЕТ
46 13.1.2022 18.3.2022 2 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ ОТ ДЪРВО Сливен средно
48 13.1.2022 18.3.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно
87 24.1.2022 28.2.2022 5 ПРЕДАЧ Сливен средно
88 24.1.2022 28.2.2022 5 ТЪКАЧ Сливен средно
96 25.1.2022 28.2.2022 3 ФРЕЗИСТ Сливен средно
97 25.1.2022 28.2.2022 3 ШЛОСЕР Сливен средно
98 25.1.2022 28.2.2022 3 СТРУГАР Сливен средно
112 1.2.2022 4.3.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно
113 1.2.2022 4.3.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
116 1.2.2022 1.3.2022 2 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно
128 2.2.2022 10.3.2022 1 ТЕХНОЛОГ Сливен висше Auto CAD
129 2.2.2022 7.3.2022 3 ЛЕКАР-РЕХАБИЛИТАЦИЯ Поморие висше
130 2.2.2022 10.3.2022 2 ИНЖЕНЕРЕН КОНСТРУКТОР Сливен висше
131 2.2.2022 10.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
132 2.2.2022 10.3.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно
140 2.2.2022 7.3.2022 2 НАСТРОЙЧИК ММ С ЦПУ Сливен средно
141 2.2.2022 7.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
142 2.2.2022 7.3.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно
143 4.2.2022 10.3.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно
145 4.2.2022 10.3.2022 2 МАШИНИСТ БУЛДОЗЕР Сливен средно
146 7.2.2022 7.3.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Сливен средно
147 7.2.2022 7.3.2022 4 МОНТАЖНИК ДОГРАМА Сливен средно
149 7.2.2022 28.2.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно
157 8.2.2022 28.2.2022 4 ШЛОСЕР Сливен средно
159 8.2.2022 11.3.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше
160 8.2.2022 11.3.2022 3 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Сливен средно
165 9.2.2022 11.3.2022 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно
167 9.2.2022 11.3.2022 2 БОРГВЕРГИСТ Сливен средно
169 9.2.2022 11.3.2022 2 ОПЕРАТОР ХОБЕЛМАШИНА Сливен средно
172 10.2.2022 11.3.2022 2 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР Сливен средно
174 10.2.2022 11.3.2022 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше английски език счетоводни продукти
187 15.2.2022 18.3.2022 5 РАБОТНИК ИЗШИВАНЕ Сливен средно
188 15.2.2022 18.3.2022 5 ПОМОЩНИК ТЪКАЧ Сливен средно
195 16.2.2022 10.3.2022 3 ГОТВАЧ Сливен средно
196 16.2.2022 18.3.2022 3 ЗАВАРЧИК Сливен средно
205 18.2.2022 18.3.2022 3 АВТОМОНТЬОР Сливен средно
211 21.2.2022 18.3.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен основно
222 22.2.2022 18.3.2022 3 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно
228 23.2.2022 25.3.2022 3 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИСТ Сливен средно
230 23.2.2022 25.3.2022 2 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно
231 23.2.2022 1.3.2022 1 УЧИТЕЛ БЕЛ Сливен висше
233 24.2.2022 4.3.2022 1 ШОФЬОР БУС Сливен средно
234 24.2.2022 25.3.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно/средно
235 24.2.2022 18.3.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ Сливен средно
236 25.2.2022 31.3.2022 1 МЕНИДЖЪР ЕКИП Сливен средно ОФИС ПАКЕТ