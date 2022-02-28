Пулсиращият вятър в Сливен днес надвиши 80 километра в час

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Силният вятър в Сливен нанесе поражения на 140-метровия трибагреник, който Общината монтира преди дни във връзка с националния празник – 3 март. Днес по обяд знамето беше демонтирано, за да се предотвратят евентуални инциденти с конструкцията спрямо пешеходци и преминаващи автомобили.

Сигнали за други поражения от вятъра, който днес на пориви надвиши 80 километра в час, не са постъпили от града. В планинската част има аварийни ситуации по електропреносната мрежа в някои села. Екипите работят в Новачево, Градско, Стара река, Бяла и Глушник.