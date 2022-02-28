Републиканските пътища в област Сливен са проходими при зимни условия

Област Сливен преди 41 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 26

Пътищата от републиканската мрежа в област Сливен са проходими при зимни условия, съобщиха от областната администрация. Движението трябва да се извършва с повишено внимание и оборудване на автомобилите, съобразено с обстановката.

Заснежени участъци има в общините Котел и Твърдица и в планинската част на община Нова Загора.

Днес предиобяд временно бе преустановено движението на товарни автомобили над 12 тона по главен път ІІ – 48 – от „Петолъчката“ през Котленския проход. Това се наложи, тъй като товарни камиони с гуми, неподходящи за зимни условия, закъсаха в участъка. В 13 часа ограничението бе преустановено.

Снимка: Областно пътно управление – Сливен.