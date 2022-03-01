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Посрещане на Баба Марта

01 март 2022 15:58, Светла Жекова (Детска градина )
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди 21 минути, брой четения: 16
Баба Марта

В първия мартенски ден по стар български обичай и с пълна кошница в ръка Баба Марта прекрачи прага на ДГ „Детски рай“!

Всяка една от групите изненадаха баба Марта със стихотворения и песни.

Радостна от топлото посрещане на децата, милата Баба подари на всички ръчно изработени мартеници.

 

Снимки

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