ПРАЗНИК СКЪП НА СВОБОДАТА!

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

В навечерието на Националния празник на страната ни - 3 март, учениците от 1. клас при СУ "Йордан Йовков" - Сливен, изработиха своята първа книжка, посветена на празника. По този начин изразиха своята признателност към героите, дали живота си за българската свобода, и гордост от това, че са българи!

Честит празник на всички Българи!

Снимки