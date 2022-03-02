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ПРАЗНИК СКЪП НА СВОБОДАТА!

02 март 2022 15:35, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 29
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В навечерието на Националния празник на страната ни - 3 март, учениците от 1. клас при СУ "Йордан Йовков" - Сливен, изработиха своята първа книжка, посветена на празника. По този начин изразиха своята признателност към героите, дали живота си за българската свобода, и гордост от това, че са българи!

Честит празник на всички Българи!

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