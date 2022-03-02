ТРЕТИ МАРТ

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

По случай Трети март - Националният празник на България - учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в 3 клас при СУ "Йордан Йовков" - Сливен, с много вълнение и творчество изготвиха табло, макети на паметника Шипка и рисунки, свързани с честването на 144 години от Освобождението на България.

Честит празник!

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