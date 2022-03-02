НЕКА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ СМЕ ПОТОМЦИ НА ЕДИН ВЕЛИК И СМЕЛ НАРОД!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 24 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 16

По повод Трети март - Националния празник на Република България - учениците от групата за целодневна организация на учебния ден от 2. клас изработиха лапбук, посветен на празника.

С много радост и признателност отбелязаха 144-та годишнина от свободата.

Честит празник!

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