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НЕКА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ СМЕ ПОТОМЦИ НА ЕДИН ВЕЛИК И СМЕЛ НАРОД!

02 март 2022 22:34, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 24 минути, брой четения: 16
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По повод Трети март - Националния празник на Република България - учениците от групата за целодневна организация на учебния ден от 2. клас изработиха лапбук, посветен на празника.

С много радост и признателност отбелязаха 144-та годишнина от свободата.

Честит празник!

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