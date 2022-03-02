ТРЕТИ МАРТ - НАЙ-СВЕТЛАТА ДАТА В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 11 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 11

Учениците от 4. А клас отбелязаха 144 г. от Освобождението на България и с гордост ни припомниха подвига на българските опълченци, жертвали себе си за свободата на Отечеството.

Изработеното от тях табло ни изпълва с чувство за национална гордост и несломим български дух.

Честит празник!

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