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ТРЕТИ МАРТ - НАЙ-СВЕТЛАТА ДАТА В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

02 март 2022 23:04, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 11 минути, брой четения: 11
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Учениците от 4. А клас отбелязаха 144 г. от Освобождението на България и с гордост ни припомниха подвига на българските опълченци, жертвали себе си за свободата на Отечеството.

Изработеното от тях табло ни изпълва с чувство за национална гордост и несломим български дух.

Честит празник!

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