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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Честит 3 март!

03 март 2022 02:56, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 41 минути, брой четения: 20
3timart22

Честит празник на всички българи!

На тази свята дата - 3 март, България извоюва свободата си!

Нека се защитаваме взаимно и да се гордеем с нашата история и култура!

Честито Освобождение!

 

 

"Топлофикация - Сливен - инж.Ангел Ангелов" ЕАД

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