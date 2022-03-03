Честит 3 март!

Топлофикация-Сливен преди 41 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 20

Честит празник на всички българи!

На тази свята дата - 3 март, България извоюва свободата си!

Нека се защитаваме взаимно и да се гордеем с нашата история и култура!

Честито Освобождение!

"Топлофикация - Сливен - инж.Ангел Ангелов" ЕАД