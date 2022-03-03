ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 30 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 37

Ученици, учители и служители от Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ се включихме в празничните прояви послучай 3 март. От името на хуманитарната ни общност цветя на почит пред падналите за свободата на Родината поднесоха Преслава Желева и Крис Кръстева от IXа клас.

Отборът ни във втора възрастова група се представи достойно в традиционната лекоатлетическа щафета „Освободител“, организирана от Община Сливен и ЦПЛР – Детски комплекс – Сливен.

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