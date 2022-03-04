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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 04.03.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
209/ДБТ-Сливен 46 13.1.2022 18.3.2022 2 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ ОТ ДЪРВО Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 48 13.1.2022 18.3.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 87 24.1.2022 25.3.2022 5 ПРЕДАЧ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 88 24.1.2022 25.3.2022 5 ТЪКАЧ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 112 1.2.2022 24.3.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 113 1.2.2022 24.3.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 128 2.2.2022 25.3.2022 1 ТЕХНОЛОГ Сливен висше Auto CAD
209/ДБТ-Сливен 129 2.2.2022 18.3.2022 3 ЛЕКАР-РЕХАБИЛИТАЦИЯ Поморие висше
209/ДБТ-Сливен 130 2.2.2022 25.3.2022 2 ИНЖЕНЕРЕН КОНСТРУКТОР Сливен висше
209/ДБТ-Сливен 131 2.2.2022 25.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 132 2.2.2022 25.3.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 140 2.2.2022 18.3.2022 2 НАСТРОЙЧИК ММ С ЦПУ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 141 2.2.2022 18.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 142 2.2.2022 18.3.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 146 7.2.2022 7.3.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 159 8.2.2022 11.3.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше
209/ДБТ-Сливен 160 8.2.2022 11.3.2022 3 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 165 9.2.2022 11.3.2022 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 167 9.2.2022 11.3.2022 2 БОРГВЕРГИСТ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 169 9.2.2022 11.3.2022 2 ОПЕРАТОР ХОБЕЛМАШИНА Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 187 15.2.2022 18.3.2022 5 РАБОТНИК ИЗШИВАНЕ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 188 15.2.2022 18.3.2022 5 ПОМОЩНИК ТЪКАЧ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 195 16.2.2022 10.3.2022 3 ГОТВАЧ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 196 16.2.2022 18.3.2022 3 ЗАВАРЧИК Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 205 18.2.2022 18.3.2022 3 АВТОМОНТЬОР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 211 21.2.2022 31.3.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен основно
209/ДБТ-Сливен 222 22.2.2022 18.3.2022 3 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 228 23.2.2022 25.3.2022 3 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИСТ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 234 24.2.2022 4.3.2022 1 ШОФЬОР БУС Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 233 24.2.2022 25.3.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно/средно
209/ДБТ-Сливен 235 24.2.2022 18.3.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 236 25.2.2022 31.3.2022 1 МЕНИДЖЪР ЕКИП Сливен средно ОФИС ПАКЕТ
209/ДБТ-Сливен 238 28.2.2022 25.3.2022 1 ОТЧЕТНИК ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ Сливен средно ОФИС ПАКЕТ
209/ДБТ-Сливен 239 28.2.2022 31.3.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
209/ДБТ-Сливен 240 1.3.2022 31.3.2022 5 КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 241 1.3.2022 31.3.2022 1 ПОМОЩНИК КУХНЯ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 243 1.3.2022 15.3.2022 2 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Сливен висше английски език ОФИС ПАКЕТ
209/ДБТ-Сливен 248 2.3.2022 8.4.2022 2 АРМАТУРИСТ Сливен средно/основно
209/ДБТ-Сливен 249 2.3.2022 8.4.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно
209/ДБТ-Сливен 251 2.3.2022 9.3.2022 2 ОГНЯР Сливен средно