Прекъсване водоподаването на част от кв.Ново село

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 37

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл на 06.03.2022г.(неделя) до отсраняване ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" - в района южно от бул. "Панайот Хитов"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.