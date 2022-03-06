КОЛЕДНО ШОУ 2012 година

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 25 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 34

Представяме запис на Коледното шоу (отново от 2011 година). В началните надписи на това видео, също както и на споделеното вчера, виждаме годината 2011.

https://youtu.be/ryFVPVdcKI8