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КОЛЕДНО ШОУ 2012 година

06 март 2022 18:25, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 25 минути, брой четения: 34
2012

Представяме запис на Коледното шоу (отново от 2011 година). В началните надписи на това видео, също както и на споделеното вчера, виждаме годината 2011.

 

https://youtu.be/ryFVPVdcKI8

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