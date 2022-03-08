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Поздравление на областния управител за Осми март

08 март 2022 11:22, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 44 минути, брой четения: 21
Веселин Вълчев, областен управител на област Сливен

Честит Осми март, уважаеми дами!

 

Обръщам се към Вас в празничния ден с благодарност. Вие сте символ на красотата и вдъхновението в живота. Яркото Ви присъствие е смисъл и привилегия за нас, мъжете – Ваши синове, братя, съпрузи и бащи.

 

Бъдете здрави и щастливи, гребете с пълни шепи уважение и обич.

 

Днес, благодарение на Вас, празнуваме всеотдайността, топлата грижа, любовта и силата, която прави семействата ни силни и задружни.

 

Бъдете благословени!

 

С уважение:

 

Веселин ВЪЛЧЕВ

 

Областен управител на област Сливен

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