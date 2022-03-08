Поздравление на областния управител за Осми март

Област Сливен преди 44 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 21

Честит Осми март, уважаеми дами!

Обръщам се към Вас в празничния ден с благодарност. Вие сте символ на красотата и вдъхновението в живота. Яркото Ви присъствие е смисъл и привилегия за нас, мъжете – Ваши синове, братя, съпрузи и бащи.

Бъдете здрави и щастливи, гребете с пълни шепи уважение и обич.

Днес, благодарение на Вас, празнуваме всеотдайността, топлата грижа, любовта и силата, която прави семействата ни силни и задружни.

Бъдете благословени!

С уважение:

Веселин ВЪЛЧЕВ

Областен управител на област Сливен

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