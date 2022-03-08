И тази година инженер от Община Сливен посвети свое стихотворение на дамите за 8 март

Община Сливен преди 29 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 27

За поредна година инж. Калин Минчев от Дирекция „Общинска инфраструктура“ в Община Сливен, посвети свое стихотворение на дамите за 8 март, когато се чества Международният ден на жената. То носи заглавието „Мой свят и мое вдъхновение“. Вече няколко години авторът на стиховете споделя своето вдъхновение и поздравява на този ден по-добрата, по-красивата и нежна половина на човечеството.