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И тази година инженер от Община Сливен посвети свое стихотворение на дамите за 8 март

08 март 2022 11:51, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 29 минути, брой четения: 27
Stihotvorenie_8 mart

За поредна година инж. Калин Минчев от Дирекция „Общинска инфраструктура“ в Община Сливен, посвети свое стихотворение на дамите за 8 март, когато се чества Международният ден на жената. То носи заглавието „Мой свят и мое вдъхновение“. Вече няколко години авторът на стиховете споделя своето вдъхновение и поздравява на този ден по-добрата, по-красивата и нежна половина на човечеството.

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