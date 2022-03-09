Прекъсване на водоподаването в Индустриална зона

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 16

Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на профилактични ремонтни дейности до на 09.03.22г.(сряда) , ще бъде прекъснато вододоподаването в района на бул. "Самуиловско шосе" и ул. "Стефан Караджа" до 12:30 часа.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.