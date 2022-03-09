СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 09.03.2022

Бюро по труда-Сливен преди 24 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 28

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

46 13.1.2022 18.3.2022 2 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ ОТ ДЪРВО Сливен средно

48 13.1.2022 18.3.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно

87 24.1.2022 25.3.2022 5 ПРЕДАЧ Сливен средно

88 24.1.2022 25.3.2022 5 ТЪКАЧ Сливен средно

112 1.2.2022 24.3.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно

113 1.2.2022 24.3.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

128 2.2.2022 25.3.2022 1 ТЕХНОЛОГ Сливен висше Auto CAD

129 2.2.2022 18.3.2022 3 ЛЕКАР-РЕХАБИЛИТАЦИЯ Поморие висше

130 2.2.2022 25.3.2022 2 ИНЖЕНЕРЕН КОНСТРУКТОР Сливен висше

131 2.2.2022 25.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

132 2.2.2022 25.3.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно

140 2.2.2022 18.3.2022 2 НАСТРОЙЧИК ММ С ЦПУ Сливен средно

141 2.2.2022 18.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

142 2.2.2022 18.3.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно

159 8.2.2022 11.3.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше

160 8.2.2022 11.3.2022 3 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Сливен средно

165 9.2.2022 11.3.2022 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно

167 9.2.2022 11.3.2022 2 БОРГВЕРГИСТ Сливен средно

169 9.2.2022 11.3.2022 2 ОПЕРАТОР ХОБЕЛМАШИНА Сливен средно

187 15.2.2022 18.3.2022 5 РАБОТНИК ИЗШИВАНЕ Сливен средно

188 15.2.2022 18.3.2022 5 ПОМОЩНИК ТЪКАЧ Сливен средно

195 16.2.2022 10.3.2022 3 ГОТВАЧ Сливен средно

196 16.2.2022 18.3.2022 3 ЗАВАРЧИК Сливен средно

205 18.2.2022 18.3.2022 3 АВТОМОНТЬОР Сливен средно

211 21.2.2022 31.3.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен основно

222 22.2.2022 18.3.2022 3 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно

228 23.2.2022 25.3.2022 3 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИСТ Сливен средно

233 24.2.2022 25.3.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно/средно

235 24.2.2022 18.3.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ Сливен средно

236 25.2.2022 31.3.2022 1 МЕНИДЖЪР ЕКИП Сливен средно ОФИС ПАКЕТ

238 28.2.2022 25.3.2022 1 ОТЧЕТНИК ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ Сливен средно ОФИС ПАКЕТ

239 28.2.2022 31.3.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно

240 1.3.2022 31.3.2022 5 КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ Сливен средно

241 1.3.2022 31.3.2022 1 ПОМОЩНИК КУХНЯ Сливен средно

243 1.3.2022 15.3.2022 2 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ Сливен висше английски език ОФИС ПАКЕТ

248 2.3.2022 8.4.2022 2 АРМАТУРИСТ Сливен средно/основно

249 2.3.2022 8.4.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно

251 2.3.2022 9.3.2022 2 ОГНЯР Сливен средно

261 4.3.2022 8.4.2022 3 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно

262 4.3.2022 8.4.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно/основно

263 4.3.2022 9.3.2022 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР с.Самуилово средно/основно

264 7.3.2022 8.4.2022 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА Сливен средно

271 8.3.2022 15.4.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

272 8.3.2022 15.4.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

273 8.3.2022 15.4.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно