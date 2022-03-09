Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен обявява конкурс за длъжността "Екскурзовод"

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 9 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 10

Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен обявява конкурс за длъжността "Екскурзовод"

І. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше

Образователно-квалификационна степен – бакалавър /магистър

2. Добро владеене на английски език – владеенето на втори език е предимство

ІІ. Необходими документи:

1. Заявление

2. Автобиография по европейски формат

3. Диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1. По документи

2. Събеседване с кандидатите

Директорът на РИМ – Сливен назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до събеседване кандидати.

Срок за подаване на документите – до 08.04.2022 г. включително, в Регионален исторически музей – Сливен, бул. „Цар Освободител” № 18.