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Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен обявява конкурс за длъжността "Екскурзовод"

09 март 2022 09:33, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 9 минути, брой четения: 10
Сливен

Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен обявява конкурс за длъжността "Екскурзовод"

 

І. Изисквания за заемане на длъжността:

 

1. Образование – висше

 

Образователно-квалификационна степен – бакалавър /магистър

 

2. Добро владеене на английски език – владеенето на втори език е предимство

 

ІІ. Необходими документи:

 

1. Заявление

 

2. Автобиография по европейски формат

 

3. Диплом (с приложение) за придобита образователно-квалификационна степен – оригинал за сверка и копие

 

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 

1. По документи

 

2. Събеседване с кандидатите

 

Директорът на РИМ – Сливен назначава комисия, която да разгледа документите и определи допуснатите до събеседване кандидати.

Срок за подаване на документите – до 08.04.2022 г. включително, в Регионален исторически музей – Сливен, бул. „Цар Освободител” № 18.

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