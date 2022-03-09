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Клуб "Млад художник"

09 март 2022 09:36, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 35
Клуб "Млад художник"

Второкласниците от клуб „Млад художник", с ръководител г-жа Здравка Долушанова, старателно подготвиха своите изненади за майките си по случай Международния ден на жената - 8 март.

 

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