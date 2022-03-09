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КОЛЕДНО ШОУ 2006 ГОДИНА - ПЪРВА ЧАСТ

09 март 2022 19:39, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 34 минути, брой четения: 41
2006

Представяме ви Коледното шоу от 2006 г. - първа част. Приятно гледане!

 

https://youtu.be/x5wVzkd13vM

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