Прекъсване водоподаването на част от кв.Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 65 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 65

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (чевъртък) 10.03.2022г. от 08.30ч. до 13:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на бул.''Тракия '' , ул.''Хан Крум'' и ул."Георги Икономов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.