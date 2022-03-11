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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаването в кв.Речица

11 март 2022 12:48, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (петък) 11.03.2022г. е нарушено водоподаването на кв. "Речица" от 13.00 ч. до 17:30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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