Нарушено водоподаването в кв.Речица

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (петък) 11.03.2022г. е нарушено водоподаването на кв. "Речица" от 13.00 ч. до 17:30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.