Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Клуцохор"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 15.03.2022г. до отстраняване. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул.''Тертер'' и ул.''Тестилец''.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.