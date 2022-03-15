Прекъсване водоподаването в кв.Речица.

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 15.03.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 10:15ч. до 18.30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.