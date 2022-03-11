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ЩЕ ТЕ НАКАРАМ ДА СЕ ВЛЮБИШ

11 март 2022 20:25, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 29 минути, брой четения: 30
2007

Театралната трупа към Хуманитарна гимназия предлага на вашето внимание постановката "Ще те накарам да се влюбиш" от 2007 г., с ръководител и основоположник на трупата - Лидия Гяурова. Приятно гледане!

 

https://youtu.be/S14lqgZKavA

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