ЩЕ ТЕ НАКАРАМ ДА СЕ ВЛЮБИШ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 29 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 30

Театралната трупа към Хуманитарна гимназия предлага на вашето внимание постановката "Ще те накарам да се влюбиш" от 2007 г., с ръководител и основоположник на трупата - Лидия Гяурова. Приятно гледане!

https://youtu.be/S14lqgZKavA