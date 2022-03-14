Прекъсване на водоподаването в кв. Комлука

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Днес 14.03 /понеделник/ поради авариини работи е прекъснато водоподаването в кв. Комлука до 18.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.