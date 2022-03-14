Прекъсване на водоподаването в част от кв. Даме Груев

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Днес 14.03 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на старата търговия в кв. Даме Груев до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.