Прекъсване водоподаването на с.Чинтулово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт днес /Вторник/ 15.03.2022г. от 11.00ч. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на село Чинтулово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.