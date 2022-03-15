Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Комлука"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 15.03.2022г. от 11.30ч. до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул.'' Момина сълза''

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.