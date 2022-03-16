ПРЕМИЕРА НА "СВЕКЪРВА" - 2009 ГОДИНА

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 16 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 19

Продължаваме със спомените от старите ленти. Представяме ви премиерния ученически спектакъл "Свекърва" по Антон Страшимиров от далечната 2009 година. Приятно гледане!

https://youtu.be/Jfoc02WF1Nc

Снимки