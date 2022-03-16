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ПРЕМИЕРА НА "СВЕКЪРВА" - 2009 ГОДИНА

16 март 2022 17:07, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 16 минути, брой четения: 19
2009

Продължаваме със спомените от старите ленти. Представяме ви премиерния ученически спектакъл "Свекърва" по Антон Страшимиров от далечната 2009 година. Приятно гледане!

 

https://youtu.be/Jfoc02WF1Nc

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