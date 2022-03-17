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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.03.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
46 13.1.2022 18.3.2022 2 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ ОТ ДЪРВО Сливен средно
48 13.1.2022 18.3.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно
87 24.1.2022 25.3.2022 4 ПРЕДАЧ Сливен средно
88 24.1.2022 25.3.2022 4 ТЪКАЧ Сливен средно
112 1.2.2022 24.3.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно
113 1.2.2022 24.3.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
116 1.2.2022 18.3.2022 2 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно
128 2.2.2022 25.3.2022 1 ТЕХНОЛОГ Сливен висше Auto CAD
129 2.2.2022 25.3.2022 3 ЛЕКАР-РЕХАБИЛИТАЦИЯ Поморие висше
130 2.2.2022 25.3.2022 2 ИНЖЕНЕРЕН КОНСТРУКТОР Сливен висше
131 2.2.2022 25.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
132 2.2.2022 25.3.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно
140 2.2.2022 18.3.2022 2 НАСТРОЙЧИК ММ С ЦПУ Сливен средно
141 2.2.2022 18.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
142 2.2.2022 18.3.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно
159 8.2.2022 31.3.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше
160 8.2.2022 31.3.2022 3 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Сливен средно
165 9.2.2022 25.3.2022 2 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно
167 9.2.2022 25.3.2022 2 БОРГВЕРГИСТ Сливен средно
169 9.2.2022 25.3.2022 1 ОПЕРАТОР ХОБЕЛМАШИНА Сливен средно
187 15.2.2022 18.3.2022 5 РАБОТНИК ИЗШИВАНЕ Сливен средно
188 15.2.2022 18.3.2022 5 ПОМОЩНИК ТЪКАЧ Сливен средно
196 16.2.2022 18.3.2022 3 ЗАВАРЧИК Сливен средно
205 18.2.2022 18.3.2022 3 АВТОМОНТЬОР Сливен средно
211 21.2.2022 31.3.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен основно
222 22.2.2022 18.3.2022 3 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно
228 23.2.2022 25.3.2022 3 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИСТ Сливен средно
233 24.2.2022 25.3.2022 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно/средно
235 24.2.2022 18.3.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ Сливен средно
236 25.2.2022 31.3.2022 1 МЕНИДЖЪР ЕКИП Сливен средно ОФИС ПАКЕТ
238 28.2.2022 25.3.2022 1 ОТЧЕТНИК ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ Сливен средно ОФИС ПАКЕТ
239 28.2.2022 31.3.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен основно
240 1.3.2022 31.3.2022 5 КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ Сливен средно
241 1.3.2022 31.3.2022 1 ПОМОЩНИК КУХНЯ Сливен средно
248 2.3.2022 8.4.2022 2 АРМАТУРИСТ Сливен средно/основно
249 2.3.2022 8.4.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно
261 4.3.2022 8.4.2022 3 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно
262 4.3.2022 8.4.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно/основно
264 7.3.2022 8.4.2022 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА Сливен средно
271 8.3.2022 15.4.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
272 8.3.2022 15.4.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
273 8.3.2022 15.4.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно
275 9.3.2022 8.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
276 9.3.2022 15.4.2022 1 ТЕХНИК КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ Сливен средно
277 9.3.2022 15.4.2022 1 ФИТНЕС ИНСТРУКТОР Сливен средно английски език
278 9.3.2022 15.4.2022 1 ТЕХНИК МЕХАНИК Сливен средно
280 10.3.2022 16.3.2022 1 СПЕЦИАЛИСТ ОБУЧЕНИЯ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Сливен висше английски език
281 10.3.2022 8.4.2022 3 ЛЕЯР Сливен средно
282 10.3.2022 8.4.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
283 10.3.2022 8.4.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно
284 11.3.2022 8.4.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно
286 14.3.2022 16.3.2022 1 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА Сливен средно
293 15.3.2022 15.4.2022 4 БОЯДЖИЯ МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно
294 15.3.2022 18.3.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен средно
296 15.3.2022 21.3.2022 1 ПСИХОЛОГ Сливен висше
297 16.3.2022 15.4.2022 2 КАСИЕР Сливен средно
298 16.3.2022 15.4.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Сливен средно
299 16.3.2022 15.4.2022 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Сливен средно
306 17.3.2022 15.4.2022 2 САНИТАР Сливен средно/основно