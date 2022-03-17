Прекъсване на водоподаването на кв. Надежда

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 32

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авария днес (четвъртък) 17.03.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Надежда до 18:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.