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Сливен. Новини от източника. Последни новини

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява места за лекари-специализанти, финансирани от държавата за 2022 г.

17 март 2022 15:53, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 22 минути, брой четения: 12
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МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява места за лекари-специализанти, финансирани от държавата. Подробности - в прикачения файл, който съдържа заповедта на изпълнителния директор от днес - 17 март, с местата за специализантите по отделения и срокът за подаване на документи.

Файлове

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