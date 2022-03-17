МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява места за лекари-специализанти, финансирани от държавата за 2022 г.

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 22 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 12

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява места за лекари-специализанти, финансирани от държавата. Подробности - в прикачения файл, който съдържа заповедта на изпълнителния директор от днес - 17 март, с местата за специализантите по отделения и срокът за подаване на документи.

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