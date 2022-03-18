Прекъсване водоподоването в района на ул."Роза Люксенбург"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (петък) 18.03.2022г. от 09:30ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Роза Люксенбург".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.